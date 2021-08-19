Следствие рассматривает версию доведения мэра Кривого Рога Константина Павлова до самоубийства. Об этом 18 августа сообщил портал «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины

Бортник описал последствия смерти мэра Кривого Рога для власти © Руслан Бортник Юрием Вилкулом и его сыном Александром.

По данным собеседников издания, Павлов хотел уйти в отставку, однако ему не давали сделать этого.

Отмечается также, что после гибели Павлова полицейские пришли в мэрию с обыском, но в кабинет градоначальника их отказались пускать без решения суда. Когда силовикам удалось попасть внутрь, они не обнаружили там ни документации, ни телефонов, ни компьютера, ни любых других цифровых носителей. Один из источников предположил, что это стало результатом «заметания следов», связанных как с тендерной документацией, так и с деталями личного общения Павлова с окружением Вилкула.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили 15 августа с огнестрельным ранением головы на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. СМИ обнародовали видео с камер видеонаблюдения дома политика. Перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался. На кадрах из видео видно кошку, которая отпрыгивает, вероятно, после выстрела. Полиция рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.

Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.