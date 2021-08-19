Мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко 18 августа в эфире «Украинского радио» рассказал, что власти Украины «дали задание» правоохранительным органам испортить ему репутацию

Эксперт назвала опасность противостояния Офиса президента и Кличко © Facebook, Віталій Кличко

Он назвал обыски, проведенные на коммунальных предприятиях, давлением на власть города и подавлением местного самоуправления. По его мнению, за этим стоит Офис президента Украины, который пытается создать основания для его увольнения и назначить на должность «залетного ставленника».

«Выдали задание нашим парковщикам и объявили их преступной организацией. Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо», — добавил киевский мэр.

Ранее глава фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк заявил, что парламент может рассмотреть вопрос о кадровых перестановках в руководстве Киевской городской государственной администрации на внеочередной сессии 23 августа. По его словам, на пост главы КГГА вместо Кличко планируется назначить одного из министров. Депутат намекнул, что претендентом является министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Накануне силовики провели обыски в городском департаменте образования и на коммунальном предприятии «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева» в рамках расследования по фактам нецелевого использования средств городского бюджета и возможного их присвоения с использованием служебного положения. Предполагается, что с помощью коррупционных схем представители городских властей могли присвоить себе свыше 1 миллиона гривен (более 2,7 миллиона рублей).

Ранее Подольская окружная прокуратура Киева устроила проверку в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в рамках расследования о нецелевой растрате бюджетных средств. Следствие установило, что в результате коррупционных действий чиновников городской бюджет понес убытки в размере более 4,5 миллиона гривен (порядка 12,4 миллиона рублей).