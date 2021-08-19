Журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер на днях перечислила семь главных сложностей на пути реализации проекта «Северный поток - 2»

«Северный поток - 2»: Достройку проекта завершат в ближайшее время, а Меркель обсудит его с Путиным в Москве © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Второе препятствие — активное сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии.

«Польша — один из самых ярых противников газопровода. Так же как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что, в свою очередь, подвергнет риску безопасность союза», — пишет Фишер.

По ее мнению, просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя.

Она считает также, что проект угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа. Как полагает Фишер, Киев не смирится со строительством трубопровода и попытается найти могущественных союзников, чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий.

Третью трудность составляет то, что большинство депутатов Европарламента относятся к «Северному потоку — 2» отрицательно. Они неоднократно принимали резолюции с требованием остановить строительство. Эти документы носят рекомендательный характер, и Еврокомиссия не обязана учитывать их при принятии решений, но просто игнорировать их тоже нельзя по политическим соображениям, подчеркнула автор статьи.

Четвертая препона на пути «Северного потока — 2» — это немецкая партия «Зеленые». Если после сентябрьских выборов в бундестаг представители этого политического движения войдут в коалиционное правительство, то с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который уже не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель. Кандидат на пост канцлера от «Зеленых» Анналена Бербок относится к «Северному потоку — 2» резко отрицательно.

Еще одной преградой на пути к завершению проекта может стать новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Его задача — свести к минимуму геополитические риски «Северного потока — 2». По мнению американских властей, они заключаются в возможности «дестабилизации Украины» и использовании Россией поставок газа в качестве инструмента.

«Хохштейн — решительный противник "Северного потока — 2" и в целом настроен критически по отношению к России», — говорится в публикации.

Помимо этого, сейчас идут разбирательства по искам Союза охраны природы Германии и Немецкого союза помощи окружающей среде против трубопровода. Экологи пытаются с помощью юридических инструментов остановить строительство магистрали в морских акваториях, аргументируя это соображениями защиты климата.

Последнее препятствие — это политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды, считает Фишер.

«Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство "Северного потока — 2" экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ», — отметила немецкая журналистка.

Однако у газопроводов есть одно важное преимущество: трубу можно легко переделать для транспортировки водорода, говорится в статье. Именно с этим топливом многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики.

«Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода», — заключила автор публикации.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что строительство «Северного потока — 2» практически завершено.