Политолог рассказал, как РФ ответит на ракеты НАТО на Украине
Политолог рассказал, как РФ ответит на ракеты НАТО на Украине
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
«У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», — сказал Заец.

В связи с этим он предложил потребовать от властей Украины создать «ракетный щит».

Депутат выразил мнение, что воевать с противником лучше всего на его территории.

«Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», — заключил он.

Ранее бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко призвал власти страны заняться разработкой боевых ракет. Он подчеркнул, что нельзя полностью полагаться на помощь стран Запада и НАТО, необходимо создавать собственное высокоточное оружие.