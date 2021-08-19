Украине нужно построить большое количество ракет для «войны на чужой территории». Об этом заявил 18 августа бывший депутат Верховной рады Иван Заец, соответствующую запись опубликовал YouTube-канал «Укринформ»

Политолог рассказал, как РФ ответит на ракеты НАТО на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В связи с этим он предложил потребовать от властей Украины создать «ракетный щит».

Депутат выразил мнение, что воевать с противником лучше всего на его территории.

«Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», — заключил он.

Ранее бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко призвал власти страны заняться разработкой боевых ракет. Он подчеркнул, что нельзя полностью полагаться на помощь стран Запада и НАТО, необходимо создавать собственное высокоточное оружие.