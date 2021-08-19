Несколько случаев опасного и редкого заболевания - дирофиляриоза зафиксировали на Украине. Об этом 18 августа сообщили в Киевском центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава

Радиоактивные паразиты атаковали животных в Чернобыльской зоне © Станислав Гуменюк/Чернобыльский заповедник

От момента заражения до возникновения опухоли проходит от 1 месяца до 2 лет. На месте укуса образовывается подкожный узел, кроме того могут ощущаться отек, покраснение и опухоль. Гельминт может мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 сантиметров. Извлечь его можно только хирургическим путем.

Всего в стране с начала года зафиксировали три случая болезни. Паразитов извлекли в одном случае из правой кисти, в еще двух — из левого глаза заразившихся.

Для предупреждения заражения рекомендуется ставить на окна сетки и пользоваться средствами защиты от комаров.

О случае дирофиляриоза в России сообщалось в 2019 году. 40-летний мужчина обратился к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение движения в правом глазу. В результате из его глаза извлекли червя-паразита.