Канцлер Германии Ангела Меркель «развела» Украину в вопросе поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом 18 августа в эфире телеканала «Наш» рассказал украинский экономист Юрий Атаманюк

Теперь энергетическая безопасность Европы будет зависеть именно от ФРГ, как основного газового хаба, подчеркнул эксперт. При этом Германия также обеспечит рост своей промышленности, добавил Атаманюк.

Киев же, по мнению специалиста, получил лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы и промышленность в упадке.

Он рассказал, что в то же время Меркель, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа.

«То есть развели <…> по классике вот полностью», — резюмировал эксперт.

В конце июля власти США и Германии достигли договоренности по проекту «Северный поток-2», по которой Берлин обязуется добиваться санкций против России в том случае, если российская сторона использует энергию как оружие против Европы. Кроме того, Германия обязалась добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.

При этом посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что до окончания строительства газопровода остались «считанные недели», работы находятся на финальной стадии, а совместное заявление США и Германии не является юридически обязывающим документом и не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке.