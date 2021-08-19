США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение на днях выразили журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье для Die Welt

«Выслушай совет женщины и сделай наоборот». Вассерман об энергетических идеях Чубайса © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии.

Однако для США это несет в себе проблемы: цена теперь слишком высока, говорится в публикации.

«США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью», — пишет издание.

По мнению авторов, наиболее явно эту тенденцию демонстрирует недавний шаг американского руководства: оно обратилось за помощью к ОПЕК и России. Вашингтон призвал картель, определяющий цены на нефть, нарастить производство. Президент Джо Байден опасается, что высокая стоимость черного золота тормозит восстановление американской экономики и приводит к росту инфляции.

«Америка, страна, которая лишь недавно грезила о "глобальном энергетическом доминировании", как выражался предшественник Байдена Дональд Трамп, теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени дела обстояли иначе», — говорится в материале.

Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями и введенными Трампом мерами по открытию большего числа месторождений, страна в последние годы стала лидером нефтяного рынка, поясняют авторы статьи. Американцы могли наращивать или сокращать ежедневный объем добычи в зависимости от ситуации. Таким образом, ОПЕК Вашингтону была не нужна.

«Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. <…> В результате Америке становится все труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса», — говорится в материале.

И это лишь один из примеров, отмечают авторы статьи. Ситуация с торговлей газом тоже выглядит плохо. После многолетних санкций и угроз в адрес России Байдену недавно пришлось отказаться от противодействия «Северному потоку — 2». Строительство газопровода почти завершено, а идея о том, что Соединенные Штаты будут на танкерах ввозить газ в Европу в огромных масштабах, умерла, пишет немецкая газета.

Американцы уже ощущают последствия: бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад, говорится в публикации.

По мнению авторов, политика Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является «отрицанием реальности» и подвергает экономику США огромному риску.