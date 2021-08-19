Даже если республики Донбасса останутся независимыми, они в любом случае должны интегрироваться в евразийское экономическое пространство, что сейчас постепенно и происходит. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак в эфире ютуб-канала Украина.ру

Дудчак раскрыл экономические перспективы ДНР и ЛНР © кадр из видео Украина.ру Денис Селезнев в своей статье о выводе Донбасса из экономического кризиса написал, что для этого нужно принять два идеологических момента. Первое, что не будет спасения извне (включая вхождение в состав РФ или возвращение в состав Украины), и второе, что экономика Донбасса представляет собой совокупность морально и физически устаревшей советской промышленности.

Эксперт пояснил, что сегодня ни одна страна за редким исключением не может существовать самостоятельно, без экономического взаимодействия с остальным миром.

«Таких стран несколько, но они могут существовать лишь теоретически. Потому что в случае наступления всемирных катастроф и коллапсов речи не идет», — указал Дудчак.

Если же Донбасс войдет в состав РФ, то его экономика не будет конкурировать с остальной России, а его угольная отрасль может поддерживаться за счет государственных заказов, заключил собеседник издания.