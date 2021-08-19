В минувшее воскресенье запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.
Эксперт отметил, что Джордж Фридман из Stratfor подобную версию изложил в написанной в 2010 году книге «Следующие 10 лет. 2011-2021», написав, что присутствие НАТО и США в Афганистане неизбежно закончится передачей Афганистана под пакистанский протекторат.
«Я не знаю, насколько это обрадует Исламабад. Этот подарок может оказаться троянским конем. Да, сегодня пакистанские генералы торжествуют, воспринимая это как свою победу над США и НАТО. Но нужно понимать, что пакистанцы во второй раз (как после советской кампании в Афганистане) вырастили нового бешеного пса джихада, которого они спустили с поводка. Никто не гарантирует, что когда он перегрызет горло кому только можно в Афганистане, он потом не вернется в Пакистан и не создаст проблемы против своего хозяина», — указал Серенко.
Пакистан и так испытывает большие трудности в общественно-политической жизни, связанной с расколом общества и внутренними конфликтами, и за нынешний джихадистский проект Пакистану придется заплатить большую цену, просто чуть позже, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.