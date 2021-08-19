Нельзя исключать, что отказ американцев от выполнения союзнических обязательств перед афганской армией мог быть согласован с Пакистаном, который активно поддерживает талибов. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: США могли намеренно отдать Афганистан под протекторат Пакистана и талибов © предоставлено Андреем Серенко

Эксперт отметил, что Джордж Фридман из Stratfor подобную версию изложил в написанной в 2010 году книге «Следующие 10 лет. 2011-2021», написав, что присутствие НАТО и США в Афганистане неизбежно закончится передачей Афганистана под пакистанский протекторат.

«Я не знаю, насколько это обрадует Исламабад. Этот подарок может оказаться троянским конем. Да, сегодня пакистанские генералы торжествуют, воспринимая это как свою победу над США и НАТО. Но нужно понимать, что пакистанцы во второй раз (как после советской кампании в Афганистане) вырастили нового бешеного пса джихада, которого они спустили с поводка. Никто не гарантирует, что когда он перегрызет горло кому только можно в Афганистане, он потом не вернется в Пакистан и не создаст проблемы против своего хозяина», — указал Серенко.

Пакистан и так испытывает большие трудности в общественно-политической жизни, связанной с расколом общества и внутренними конфликтами, и за нынешний джихадистский проект Пакистану придется заплатить большую цену, просто чуть позже, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.