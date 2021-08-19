В минувшее воскресенье запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.
Эксперт отметил, что фактически на территории Таджикистана действовало представительство Талибана, таджикские силовики и спецслужбы с санкции руководства страны оказывали им финансовую поддержку, поддержку продовольствием и топливом.
«Об этом стало известно благодаря последним откровениям лидеров Талибана. Поэтому я думаю, что Таджикистан сможет контролировать хотя бы приграничную часть своей территории за счет, как теперь выясняется, старых связей с талибами», — указал Серенко.
Но теперь, когда Афганистан оказался под контролем талибов, все предыдущие договоренности могут быть пересмотрены, и Душанбе на себе почувствует последствия укрепления талибов и других джихадистских структур в приграничных районах, заключил собеседник издания.
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