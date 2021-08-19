Таджикистан в плане борьбы с вызовами из Афганистана чувствует себя достаточно уверенно. Хотя таджикские власти на протяжении последних нескольких лет оказывали поддержку талибам. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.

Эксперт отметил, что фактически на территории Таджикистана действовало представительство Талибана, таджикские силовики и спецслужбы с санкции руководства страны оказывали им финансовую поддержку, поддержку продовольствием и топливом.

«Об этом стало известно благодаря последним откровениям лидеров Талибана. Поэтому я думаю, что Таджикистан сможет контролировать хотя бы приграничную часть своей территории за счет, как теперь выясняется, старых связей с талибами», — указал Серенко.

Но теперь, когда Афганистан оказался под контролем талибов, все предыдущие договоренности могут быть пересмотрены, и Душанбе на себе почувствует последствия укрепления талибов и других джихадистских структур в приграничных районах, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.