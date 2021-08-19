Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Украине мало чем можно гордиться по итогу 30-летия своей независимости, поскольку по некоторым показателям проигрывает даже Бангладеш. Об этом он заявил 18 августа в интервью Украина.ру

По его словам, фактом является то, что тридцатый год своей независимости Украина встречает самой нищей страной Европы, в которой самый высокий уровень смертности в мире.

«То есть какая там Бангладеш, она опередила Украину по всем этим медицинским показателям. Но если сказать, что средняя положительность жизни в Украине мужчин составляет 63 года, то станет понятно, о каких «успехах» не будет говорить (Владимир) Зеленский», — заявил Азаров.

Ранее Азаров предложил украинцам сравнить условия жизни в своей стране и в Италии, и понять, что обещания пришедших к власти националистов в 90-м году об улучшениях остались мечтой.

Азаров: О каких «перемогах» расскажет Зеленский в День независимости? © кадр из видео Украина.ру Владимир Зеленский в своей торжественной речи по случаю празднования 30-летия независимости Украины сконцентрируется на войне в Донбассе и присоединению Крыма в России.

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». Также 23 августа пройдет первых леди и джентльменов. 24 августа пройдет военный парад.

Полный текст интервью читайте здесь.