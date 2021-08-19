В минувшее воскресенье запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.
Афганские ВВС, к сожалению, испытывают серьезные проблемы с боеприпасами, с неуправляемыми реактивными снарядами (НУРС) класса «воздух-земля», которые применяются при такого рода боевых действиях. Эти снаряды элементарно кончились, уточнил эксперт.
Президент Байден неделю назад отдал команду бомбить позиции талибов в Самангане, но это была первая и последняя бомбежка, которая не привела к началу большой воздушной войны, на которую рассчитывали афганские силы безопасности, подчеркнул политолог.
«Без воздушной поддержки они оказались уязвимы для талибов и тех иностранных банд, которые воюют под флагом Талибана (боевики Аль-Каиды* и другие джихадистские организации). Они воюют под руководством опытных пакистанских офицеров и при участии наемников военнослужащих. Боевики Талибана по-прежнему контролируются пакистанскими силовиками и спецслужбами, которые осуществляют операции по захвату городов», — указал Серенко.
Собеседник издания добавил, что его источники в силовых структурах Афганистана уверяли, что если бы такие бомбардировки были, ситуация бы изменилась на 180 градусов в течение двух суток, но, к сожалению, они этих бомбардировок не дождались.
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