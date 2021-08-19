Союзнические обязательства США перед Афганистаном заключались в том, чтобы США наносили воздушные удары по позициям талибов, но они этого не сделали. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Афганские ВВС, к сожалению, испытывают серьезные проблемы с боеприпасами, с неуправляемыми реактивными снарядами (НУРС) класса «воздух-земля», которые применяются при такого рода боевых действиях. Эти снаряды элементарно кончились, уточнил эксперт.

Президент Байден неделю назад отдал команду бомбить позиции талибов в Самангане, но это была первая и последняя бомбежка, которая не привела к началу большой воздушной войны, на которую рассчитывали афганские силы безопасности, подчеркнул политолог.

«Без воздушной поддержки они оказались уязвимы для талибов и тех иностранных банд, которые воюют под флагом Талибана (боевики Аль-Каиды* и другие джихадистские организации). Они воюют под руководством опытных пакистанских офицеров и при участии наемников военнослужащих. Боевики Талибана по-прежнему контролируются пакистанскими силовиками и спецслужбами, которые осуществляют операции по захвату городов», — указал Серенко.

Собеседник издания добавил, что его источники в силовых структурах Афганистана уверяли, что если бы такие бомбардировки были, ситуация бы изменилась на 180 градусов в течение двух суток, но, к сожалению, они этих бомбардировок не дождались.

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