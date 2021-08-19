«Он будет говорить в своей речи об агрессии России, будет рассказывать, что Россия незаконно оккупировала Крым, незаконно оккупировала Донбасс. Что ведется титаническая война семь лет, уже восьмой год, и что Украина сейчас располагает самой лучшей армией в Европе. Врать, конечно, будет… Ясно, что ее реальная боеспособность низкая, об этом НАТОвцы говорят», — заявил политик.
Также он подчеркнул, что, несмотря на вливания, попытки, усилия и масштабные учения, при «слабой разрушенной экономике» Зеленскому не удастся убедить украинцев в силе армии.
При этом, по мнению Азарова, Зеленский не станет озвучивать неутешительную статистику выплавки стали на Украине за 30 лет, которая уменьшилась с 55 до 16 млн тонн в год. Также украинский лидер умолчит о том, что структура валовой внутренней продукции резко изменилась за счет серьезного сокращения доли продукции с высокой добавленной стоимостью — машиностроение, научно-технологическая продукция.
Ранее Азаров заявил, что Украина стала зависимой от указаний и средств Европейского союза и США спустя 30 лет после распада СССР.
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