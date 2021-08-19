Президент Украины Владимир Зеленский в своей торжественной речи по случаю празднования 30-летия независимости Украины сконцентрируется на войне в Донбассе и присоединению Крыма в России. Об этом 18 августа заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

«Он будет говорить в своей речи об агрессии России, будет рассказывать, что Россия незаконно оккупировала Крым, незаконно оккупировала Донбасс. Что ведется титаническая война семь лет, уже восьмой год, и что Украина сейчас располагает самой лучшей армией в Европе. Врать, конечно, будет… Ясно, что ее реальная боеспособность низкая, об этом НАТОвцы говорят», — заявил политик.

Также он подчеркнул, что, несмотря на вливания, попытки, усилия и масштабные учения, при «слабой разрушенной экономике» Зеленскому не удастся убедить украинцев в силе армии.

Половина украинцев считает, что Зеленский не подходит для своей должности – опрос © AP, Efrem Lukatsky

Ранее Азаров заявил, что Украина стала зависимой от указаний и средств Европейского союза и США спустя 30 лет после распада СССР.

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