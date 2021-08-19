По его словам, если сравнивать «сейчас уровень автономии и уровень автономии в девяностом году, то ситуация изменилась только в худшую сторону».
«Потому что сейчас Украина реально зависит и от Европейского союза, и не просто от его денег, а от его указаний, и, конечно, от американцев, которые плотно взяли на себя управление правоохранительной и судебной системами, контроль над такими важнейшими органами любого государства, внешнюю политику», — заявил он.
Азаров подчеркнул, что кадровые назначения на Украине в настоящее время не осуществляются без санкции американского посольства.
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