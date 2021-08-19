Тот, кто говорит о том, что канцлер Германии Ангела Меркель демонстративно отказывается от участия в «крымской платформе», на самом деле выдает желаемое за действительное. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денисов объяснил, с чем столкнется Россия из-за «Крымской платформы» © кадр из видео Украина.ру Ангела Меркель посетит Киев 22-го. Некоторые эксперты усматривают в этом даже демонстративный отказ от участия в учредительном саммите, если, конечно, Меркель действительно никак в этом не поучаствует.

Если бы у канцлера Германии было действительно жёсткое отторжение Украины и того, что там происходит, она бы просто не поехала в Киев, и она бы не делала те заявления на протяжении последних месяцев и лет, которые она делала, и относительно Крыма в том числе, подчеркнул эксперт.

«Мы что, не знаем разве, что Германия считает Крым территорией Украины, и так считает Европейский Союз?», — задается вопросом Денисов.

Политолог считает, что мы снова сталкиваемся с неприемлемой ситуацией, когда даже те люди, которые занимают явно антироссийскую позицию, нами представляются как наши друзья, а потом удивляемся, когда сталкиваемся с реальностью.

Так что нет тут никакой ситуации, в рамках которой Ангела Меркель как-то некорректно поступает относительно Украины, с учётом того, что она вообще туда едет. Это более чем знаковый шаг, заключил собеседник издания.

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