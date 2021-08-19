Если все русские из стран бывшего СССР уедут в Россию, в этих странах окончательно будут выстроены национальные государства. Но ничего страшного в этом нет. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Должно быть так, чтобы эти русские реализовывали российские интересы и были бы средством влияния Москвы на тех территориях, а этого все равно нет, пояснил свою мысль эксперт.

«Потому что в противном случае получается какая-то совершенно звериная логика. Пусть русские там мучаются, и пусть они будут там заложниками, а мы здесь будем зарабатывать на мигрантах денежки от жадности своей и рассказывать друг другу, что у нас там есть влияние. Я вам авторитетно заявляю — у нас нет там никакого влияния», — категоричен Михеев.

По его словам, в результате этого складывается парадоксальная ситуация, когда живущие в странах бывшего СССР русские останутся в положении заложников, в то время как в РФ создаются многомиллионные диаспоры людей, которых внешние враги могут использовать для реализации своих интересов.

Собеседник издания добавил, что разговоры о том, будто бы Россия не может вернуть всех русских, поскольку не найдет для них работы и не сможем обеспечить их квартирами, жильем, зарплатами, пенсиями, являются ложью, так как для мигрантов и диаспор работа почему-то находится.

Полностью интервью можно прочитать здесь.