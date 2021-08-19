Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
«Вот, например, что там говорить про каких-то отдельных мигрантов? При чем тут отдельные мигранты? Взять и просто сказать, например, в течение года киргизским гастарбайтерам и трудовым мигрантам запрещается въезд на территорию Россию, и сообщить им, что произошло это потому, что в вашей стране ущемляются права русских. Не ходить вокруг да около, а так вот прямо и заявить, и я вас уверяю — ситуация начнет меняться. Но мы по этому поводу ничего не делаем. Все эти годы ничего не делаем», — подчеркнул эксперт.
Если граждане постсоветских стран хотят ездить в Россию, то Москва должна ставить руководителям этих стран конкретные условия, иначе получится, что живущие там русские останутся в положении заложников, в то время как в РФ создаются многомиллионные диаспоры людей, которых внешние враги могут использовать для реализации своих интересов, категоричен Михеев.
Должно быть так, чтобы эти русские реализовывали российские интересы и были бы средством влияния Москвы на тех территориях, а этого нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.