Миграционная политика России должна быть в числе инструментов внешнеполитического давления и способов борьбы с русофобией в бывшем СССР. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Вот, например, что там говорить про каких-то отдельных мигрантов? При чем тут отдельные мигранты? Взять и просто сказать, например, в течение года киргизским гастарбайтерам и трудовым мигрантам запрещается въезд на территорию Россию, и сообщить им, что произошло это потому, что в вашей стране ущемляются права русских. Не ходить вокруг да около, а так вот прямо и заявить, и я вас уверяю — ситуация начнет меняться. Но мы по этому поводу ничего не делаем. Все эти годы ничего не делаем», — подчеркнул эксперт.

Если граждане постсоветских стран хотят ездить в Россию, то Москва должна ставить руководителям этих стран конкретные условия, иначе получится, что живущие там русские останутся в положении заложников, в то время как в РФ создаются многомиллионные диаспоры людей, которых внешние враги могут использовать для реализации своих интересов, категоричен Михеев.

Должно быть так, чтобы эти русские реализовывали российские интересы и были бы средством влияния Москвы на тех территориях, а этого нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.