России давно нужно было создать программу репатриации русских, потому что у русских нет другой исторической родины, кроме России. И в этом смысле хватит постоянно говорить про русскоязычных. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Кто такой русскоязычный? Негр, который выучил русский язык, — тоже русскоязычный. Слово «русские», такое впечатление, что кого-то коробит. Они не могут его произнести, им плохо от того, что есть русские в принципе. Так вот, русские — это как немцы с Германией, как евреи с Израилем, как казахи, даже в Казахстане есть программа репатриации из Китая, Монголии и прочее, так называемые «оралманы»», — подчеркнул эксперт.

Многие из русских хотели бы приехать в Россию, но это связано с такими огромными трудностями, потому что у них нет собственной организованной преступной группировки, и они не знают или не могут платить нашему миграционной службе за паспорта, категоричен Михеев.

Нужно также признать, что нынешняя модель так называемой интеграции на постсоветском пространстве себя изжила, она никуда не годится, эта проблема вкупе с миграционной политикой и порождает такую ситуацию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.