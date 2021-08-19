После распада СССР абсолютно все бывшие советские республики, кроме России, стали строить этнократию, то есть власть титульной нации. А власть титульной нации при такой постановке вопроса в любом случае начинает ущемлять любые другие нетитульные нации. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«А так как среди нетитульных больше всего русских, понятное дело, что все эти обалдевшие от счастья местные князьки пытались в первую очередь застраховаться от влияния Москвы, и на русских стало оказываться самое жесткое давление», — подчеркнул эксперт.

Теоретически можно было бы построить государство без русофобии, но для этого надо было это делать на основании построения гражданского общества или еще чего-то такого, пояснил Михеев.

А в общем и целом эта русофобия была неизбежна, учитывая то, как последний правитель Советского Союза Горбачев и как первый правитель Российской Федерации Ельцин строили свою национальную политику, заигрывая с националистами и новыми властями в других государствах, давая им карт-бланш фактически в давлении на русских, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.