Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
«А так как среди нетитульных больше всего русских, понятное дело, что все эти обалдевшие от счастья местные князьки пытались в первую очередь застраховаться от влияния Москвы, и на русских стало оказываться самое жесткое давление», — подчеркнул эксперт.
Теоретически можно было бы построить государство без русофобии, но для этого надо было это делать на основании построения гражданского общества или еще чего-то такого, пояснил Михеев.
А в общем и целом эта русофобия была неизбежна, учитывая то, как последний правитель Советского Союза Горбачев и как первый правитель Российской Федерации Ельцин строили свою национальную политику, заигрывая с националистами и новыми властями в других государствах, давая им карт-бланш фактически в давлении на русских, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.