После конфликта в Нагорном Карабахе, где Турция вместе с Азербайджаном одержали некий военный успех над Арменией, усиление Турции воодушевило все русофобские силы, особенно в так называемом тюркском мире. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Они в общем-то пытались это делать и сразу после распада Советского Союза в 1991 году, и мне кажется, и сейчас они этим будут заниматься. Турция будет продвигать свои интересы, причем Турция при этом остается страной-членом НАТО. Поэтому чем больше турки смогут здесь получить, тем больше, значит, получит сфера влияния НАТО. Именно поэтому ни американцы, ни европейцы всерьез не ограничивают Эрдогана. Они просто пытаются направить его активность, например, в сторону постсоветского пространства или в сторону Ирана, или в сторону Китая.

А так их вполне все устраивает, потому что они понимают, что чем больше Эрдоган сфер влияния захватит, тем больше захватит сфер влияния блок НАТО, в который Турция входит и из которого выходить не собирается, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.