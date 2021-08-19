Эксперт считает, что для России эта активность Турции и такое празднование победы над армянами имеет свои очень неприятные моменты, потому что турки вместе с наиболее радикально настроенными кругами в Азербайджане готовы использовать азербайджанскую диаспору и диаспоры других тюркских народов внутри России для достижения своих собственных целей.
«Они в общем-то пытались это делать и сразу после распада Советского Союза в 1991 году, и мне кажется, и сейчас они этим будут заниматься. Турция будет продвигать свои интересы, причем Турция при этом остается страной-членом НАТО. Поэтому чем больше турки смогут здесь получить, тем больше, значит, получит сфера влияния НАТО. Именно поэтому ни американцы, ни европейцы всерьез не ограничивают Эрдогана. Они просто пытаются направить его активность, например, в сторону постсоветского пространства или в сторону Ирана, или в сторону Китая.
А так их вполне все устраивает, потому что они понимают, что чем больше Эрдоган сфер влияния захватит, тем больше захватит сфер влияния блок НАТО, в который Турция входит и из которого выходить не собирается, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.