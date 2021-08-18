Ранее замглавы Киевской гоcадминистрации (КГГА) Владимир Прокопов обратил внимание, что сцену к концерту на День независимости Украины смонтировали прямо вокруг памятника, и возмутился из-за того, что на месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов будут звучать песни.
«Остатки памятника участникам большевистского Октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения. Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка какие-либо захоронения», — заявили в Минкульте.
В ведомстве обвинили разом советские власти и немецких оккупантов в проведении в парке работ по благоустройству, из-за чего якобы неизвестно местонахождение захоронений.
Также в Минкульте отметили, что КГГА предоставила творческой команде все необходимые для установления сцены разрешения.
«События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднование такой величественной для страны даты — 30-летия Независимости Украины», — добавили в пресс-службе Минкульта.
Ранее стало известно, что в Офисе президента недовольны тем, как мэр Киева Виталий Кличко исполняет обязанности главы КГГА, и планируется его отставка.