Остатки памятника участником большевистского восстания 1917 года в Мариинском парке Киева не связаны с местами захоронения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины в Fаcebook 18 августа

Ранее замглавы Киевской гоcадминистрации (КГГА) Владимир Прокопов обратил внимание, что сцену к концерту на День независимости Украины смонтировали прямо вокруг памятника, и возмутился из-за того, что на месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов будут звучать песни.

«Остатки памятника участникам большевистского Октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения. Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка какие-либо захоронения», — заявили в Минкульте.

В Киеве осквернили братскую могилу ради празднования Дня независимости © Володимир Прокопів / Facebook

Также в Минкульте отметили, что КГГА предоставила творческой команде все необходимые для установления сцены разрешения.

«События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднование такой величественной для страны даты — 30-летия Независимости Украины», — добавили в пресс-службе Минкульта.

Ранее стало известно, что в Офисе президента недовольны тем, как мэр Киева Виталий Кличко исполняет обязанности главы КГГА, и планируется его отставка.