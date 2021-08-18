Российская актриса Ирина Горбачева сообщила на днях в Instagram, что тайно заключила брак с украинским певцом и музыкантом Антоном Савлеповым, экс-солистом группы Quest Pistols

Ирина Горбачева опубликовала в Instagram совместный снимок с Антоном Савлеповым. Видно, что у молодых людей на пальцах обручальные кольца. В комментариях пару поздравили со вступлением в брак.

Позднее актриса подтвердила, что вышла замуж за украинского музыканта, в YouTube-интервью Ирине Шихман.

Также Горбачева проанонсировала выход клипа на свою песню «Ты и я».

«Моя первая песня! История этого клипа пришла сразу и была максимально проста и сентиментальна! Все чаще из нашей жизни уходят простые, нежные проявления любви, сладости момента нахождения рядом и любования друг другом… Спасибо моим киевским друзьям за поддержку и Киеву! Город, в котором мне так многое стало по-настоящему родным и трепетным», — написала она.

Ирина Горбачева стала звездой после выхода фильмов «Аритмия», «Тренер» и сериала «Чики». Антон Савлепов в прошлом был солистом украинской группы Quest Pistols, прославившейся в 2000-х треком «Я устал, хочу любви» и кавером на песню «Белая стрекоза любви».