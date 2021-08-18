В Киеве 18 августа проходит репетиция парада военной техники в честь Дня независимости Украины. Видео опубликовали на сайте kp.ua

Из-за парада в Киеве перекрыли ряд улиц, ведущих в центр, движение затруднено. Военная техника движется к майдану Независимости.

На Украине ко Дню независимости вырастили яблоки с трезубцами © Винница.инфо

Принимать парад будут на военных автомобилях «Казак-кабриолет». Продемонстрируют образцы новейшей техники — ракетный комплекс «Нептун», реактивную систему залпового огня «Ольха», беспилотник Bayraktar TB2 из Турции. По центру Киева пройдут новые танки «Оплот» и БМ «Оплот», и 7 танков Т-64БМ2.

Также на параде появятся броневики «Новатор» Нацгвардии Украины, реактивные системы залпового огня «Град», буксируемые пушки «Гиацинт» и «Мста-Б», противотанковые комплексы «Стугна-П», зенитно-ракетные комплексы «Бук», С-300ПС и «Тор», 120-мм самоходные минометы Барс-ММЛ, «Смерчи».

Кроме того, на параде в честь Дня независимости покажут переданные Украине США бронемашины «Хамви» и спецавтомобили Toyota Land Cruiser.

Еще две репетиции парада запланированы на 20 и 22 августа.