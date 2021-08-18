Художника из Черновцов Ивана Салевича из-за инсталляции под названием «Хохлы» вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом 18 августа сообщает «Общественное»

В СБУ подтвердили запрет на въезд Киркорову © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Ивана Салевича - люди в вышиванках, которые стоят на коленях и «направляют взгляд к России». Автор пояснил, что хотел таким образом передать отсутствие национальной идентичности у части украинцев.

Композицию планировалось представить на выставке ко Дню независимости Украины.

Директор галереи «Вернисаж» в Черновцах Игорь Сорокоумов решил, что инсталляция может обидеть людей, и сообщил о композиции Салевича в СБУ. Художника более двух часов допрашивали. В частности, сотрудники СБУ интересовались, почему он использовал флаг России.

В итоге было принято решение, что работа появится на выставке, но с пояснительным текстом.

Ранее депутата Верховной Рады Илью Киву вызвали на допрос в Офис генпрокурора Украины из-за фото в ушанке с советской звездой.