Герои инсталляции «Хохлы» Ивана Салевича - люди в вышиванках, которые стоят на коленях и «направляют взгляд к России». Автор пояснил, что хотел таким образом передать отсутствие национальной идентичности у части украинцев.
Композицию планировалось представить на выставке ко Дню независимости Украины.
Директор галереи «Вернисаж» в Черновцах Игорь Сорокоумов решил, что инсталляция может обидеть людей, и сообщил о композиции Салевича в СБУ. Художника более двух часов допрашивали. В частности, сотрудники СБУ интересовались, почему он использовал флаг России.
В итоге было принято решение, что работа появится на выставке, но с пояснительным текстом.
Ранее депутата Верховной Рады Илью Киву вызвали на допрос в Офис генпрокурора Украины из-за фото в ушанке с советской звездой.