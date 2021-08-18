Бывший премьер-министр Украины назвал президента Украины «марионеткой» в руках американского лидера Джозефа Байдена, к которому он собирается на личную встречу. Об этом он заявил 18 августа в интервью Украине.ру

«Мне говорят, а что вы ожидаете от встречи Зеленского с Байденом? Ничего не ожидаю, потому что, кто такой Байден и кто такой Зеленский? Зеленский — это марионетка в руках Байдена, так чего я могу ожидать от этой встречи? А вот если бы на эту встречу поехал самостоятельный человек со своей точкой зрения, с болью за Украину, он бы сказал Байдену — я закончу конфликт на Юго-Востоке, нравится тебе или не нравится, но закончу», — заявил Азаров.

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Ранее Азаров заявил, что Зеленский по-прежнему не соответствует требованиям должности президента страны из-за недостаточного политического опыта.

Встреча Зеленского и Байдена запланирована в Вашингтоне на 30 августа.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что, по его ощущениям, Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах». Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский будет «шепелявить, а не кричать».

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