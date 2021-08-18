«Мне говорят, а что вы ожидаете от встречи Зеленского с Байденом? Ничего не ожидаю, потому что, кто такой Байден и кто такой Зеленский? Зеленский — это марионетка в руках Байдена, так чего я могу ожидать от этой встречи? А вот если бы на эту встречу поехал самостоятельный человек со своей точкой зрения, с болью за Украину, он бы сказал Байдену — я закончу конфликт на Юго-Востоке, нравится тебе или не нравится, но закончу», — заявил Азаров.
Также он посоветовал Зеленскому, твердо стоять на своих намерениях и при этом предложить США попробовать помочь. Принципиальная позиция украинского лидера, по мнению Азарова, также должна базироваться на твердом желании возродить украинскую экономику без помощи США, если они этого не хотят.
Ранее Азаров заявил, что Зеленский по-прежнему не соответствует требованиям должности президента страны из-за недостаточного политического опыта.
Встреча Зеленского и Байдена запланирована в Вашингтоне на 30 августа.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что, по его ощущениям, Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах». Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский будет «шепелявить, а не кричать».
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