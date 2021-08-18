Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что планируется обсудить на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, передает 18 августа РИА Новости

Переговоры Ангелы Меркель с Владимиром Путиным запланированы на 20 августа.

Лидеры России и ФРГ намерены обсудить вопросы международного значения, в том числе ситуацию в Афганистане, Белоруссии, конфликт в Донбассе.

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Затем, 22 августа, Меркель отправится в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Предыдущий визит Меркель в Россию состоялся в 2018 году. Тогда встреча лидеров России и Германии прошла в Сочи.