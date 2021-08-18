Переговоры Ангелы Меркель с Владимиром Путиным запланированы на 20 августа.
Лидеры России и ФРГ намерены обсудить вопросы международного значения, в том числе ситуацию в Афганистане, Белоруссии, конфликт в Донбассе.
Также канцлер ФРГ примет участие в пресс-конференция и церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Затем, 22 августа, Меркель отправится в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
Предыдущий визит Меркель в Россию состоялся в 2018 году. Тогда встреча лидеров России и Германии прошла в Сочи.