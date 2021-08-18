«По результатам проведенного анализа предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяется», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Также Кабмин одобрил и направил Владимиру Зеленскому на подпись проект указа о выходе страны из соглашения о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ.
В Российской Федерации указанные соглашения прекратили действие в 2019 году.
Ранее Украина прекратила участие в соглашении СНГ «О межгосударственном совете по космосу».