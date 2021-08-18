Украинский Кабмин утвердил выход страны из соглашений СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства и о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры. Заседание транслировалось на YouTube-канале правительства 18 августа

«По результатам проведенного анализа предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяется», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Украина вышла из соглашения СНГ по космосу © РИА Новости, Ю. Иванов / Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому на подпись проект указа о выходе страны из соглашения о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ.

В Российской Федерации указанные соглашения прекратили действие в 2019 году.

Ранее Украина прекратила участие в соглашении СНГ «О межгосударственном совете по космосу».