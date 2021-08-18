Военно-транспортный самолет Ил-76 МД 25-й бригады ВВС Украины не может совершить посадку в аэропорту Кабула, куда он вылетел чтобы эвакуировать оставшихся в Афганистане граждан страны. Сообщение об этом появилось 18 августа на официальной странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook

Два дня назад Украина уже частично вывезла своих граждан из Афганистана, тогда страну покинули 79 человек, в том числе граждане других государств. Ранее сообщалось, что около 150 украинцев изъявили желание также вернуться на родину.

За ними был направлен Ил-76 МД, однако он до сих пор не может совершить посадку в аэропорту афганской столицы.

«В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана», — говорится в сообщении Генштаба.

Сейчас украинский военно-транспортный самолет находится в аэропорту Маскат в Омане.

В конце прошлой неделе движение «Талибан»* взяло под контроль практически всю территорию Афганистана, в том числе столицу. В то же время в аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан. Аэропорт также буквально штурмуют афганцы, которые опасаются за свои жизни после смены власти и надеются улететь из страны.

*Деятельность организации запрещена в РФ