Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что по-прежнему не соответствует требованиям должности президента страны из-за недостаточного политического опыта. Об этом 18 августа он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Половина украинцев считает, что Зеленский не подходит для своей должности – опрос © AP, Efrem Lukatsky

«Вы же не пойдете хирургическую операцию делать к кулинару или сапожнику? Будете спрашивать: а вот этот хирург, он как, какие о нем отзывы? И пойдете, наверное, к опытному человеку. А президентская работа в тысячу раз сложнее работы хирурга, при всем уважению к хирургам, по всему объему знаний, опыта… Но она все-таки значительно труднее, сложнее. Можно о Зеленском сказать, что человек отвечает таким требованиям? Наверное, нельзя», — заявил он.

Ранее сообщалось, что, по мнению 47,5% украинцев, личные качества Владимира Зеленского в большей мере не соответствуют должности президента Украины. Кроме того, у 33,7% населения страны Зеленский вызывает негативные эмоции.

Полный текст интервью читайте здесь