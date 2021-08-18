В частности, Азаров прокомментировал данные СМИ о том, что осенью якобы планируется смена правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем. По мнению Азарова, «нужна команда профессионалов в такой сложной обстановке».
«Вы же не пойдете хирургическую операцию делать к кулинару или сапожнику? Будете спрашивать: а вот этот хирург, он как, какие о нем отзывы? И пойдете, наверное, к опытному человеку. А президентская работа в тысячу раз сложнее работы хирурга, при всем уважению к хирургам, по всему объему знаний, опыта… Но она все-таки значительно труднее, сложнее. Можно о Зеленском сказать, что человек отвечает таким требованиям? Наверное, нельзя», — заявил он.
Ранее сообщалось, что, по мнению 47,5% украинцев, личные качества Владимира Зеленского в большей мере не соответствуют должности президента Украины. Кроме того, у 33,7% населения страны Зеленский вызывает негативные эмоции.
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