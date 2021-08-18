Украинские подразделения Сил специальных операций (ССО) провели военные учения вблизи Крымского полуострова. Об этом 18 августа сообщили на сайте министерства обороны страны

ВМС Украины провели учения на Азовском море © ВМС Украины/Facebook

Численность военнослужащих, которые участвовали в маневрах, не называется.

«Тренировка проходит в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что ключевой задачей учений является подготовка военнослужащих к защите критических объектов инфраструктуры, расположенных вблизи Крыма.

«Практические действия спецназовцы совершенствуют как днем, так и ночью», — отметили в министерстве.

В начале августа в Черном море стартовала активная фаза военных учений Dive-2021 с участием стран НАТО и Украины. На них объединенные в международную группу военные будут отрабатывать синхронизацию действий под водой.