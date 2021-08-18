Профессиональная танцовщица украинско-словенского происхождения Надя Бычкова, участвующая в британском телепроекте Strictly Come Dancing («Танцы со звездами»), заразилась коронавирусом, и съемки шоу пришлось приостановить. Об этом 18 августа сообщает eg.ru

Украинка с косой в полтора метра пожаловалась на непристойные просьбы в сети © kateno4eklala/Instagram

«Передачу опять остановили. На канале возник форменный хаос, телебоссы в панике», — сообщил участник «Танцев со звездами» Рис Стивенсон.

Надежда Бычкова родилась в Луганске, ей 31 год. Она выступает на чемпионатах по бальным и латиноамериканским танцам за Словению. В британской версии шоу «Танцы со звездами» она участвует с 2017 года, ранее она танцевала в боснийской версии проекта.