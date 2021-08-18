Дело в том, что до получения диагноза "коронавирус" украинка успела пообщаться с рядом других участников танцевального шоу.
«Передачу опять остановили. На канале возник форменный хаос, телебоссы в панике», — сообщил участник «Танцев со звездами» Рис Стивенсон.
Надежда Бычкова родилась в Луганске, ей 31 год. Она выступает на чемпионатах по бальным и латиноамериканским танцам за Словению. В британской версии шоу «Танцы со звездами» она участвует с 2017 года, ранее она танцевала в боснийской версии проекта.