В минувшее воскресенье запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.
Эксперт отметил, что в отличие от Таджикистана Ташкент не имел плотных связей с талибами, Узбекистан делали ставку на генерала Дустума и узбекских формирований Северного альянса.
«В этом смысле и Узбекистан, и Таджикистан выглядят весьма устойчиво. Правда, каждый по-своему. Узбеки не имели таких связей с талибами. Они делали ставку на генерала Дустума и узбекских формирований Северного альянса, Но таджики рассчитывают, что на первых порах они могут контролировать ситуацию с безопасностью. Думаю, особых иллюзий тут питать не стоит», — подчеркнул Серенко.
Как только афганская армия окончательно будет уничтожена, сдерживать джихадистские структуры на дальних рубежах будет некому. Этим придется заниматься силам безопасности Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и даже России. Других союзников по борьбе с терроризмом у них не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.