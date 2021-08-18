Узбекистан сегодня является наиболее устойчивой среднеазиатской республикой. Она может справиться с вызовами, которые последуют в результате падения афганского режима. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Эксперт отметил, что в отличие от Таджикистана Ташкент не имел плотных связей с талибами, Узбекистан делали ставку на генерала Дустума и узбекских формирований Северного альянса.

«В этом смысле и Узбекистан, и Таджикистан выглядят весьма устойчиво. Правда, каждый по-своему. Узбеки не имели таких связей с талибами. Они делали ставку на генерала Дустума и узбекских формирований Северного альянса, Но таджики рассчитывают, что на первых порах они могут контролировать ситуацию с безопасностью. Думаю, особых иллюзий тут питать не стоит», — подчеркнул Серенко.

Как только афганская армия окончательно будет уничтожена, сдерживать джихадистские структуры на дальних рубежах будет некому. Этим придется заниматься силам безопасности Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и даже России. Других союзников по борьбе с терроризмом у них не будет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.