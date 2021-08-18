«Хотя г. Коломойскому и г. Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и г. Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска на Украине банк предпринимает эти дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда касательно их незаконных действий», — говорится в сообщении.
В декабре 2019 года ПриватБанк инициировал в Израиле новый судебный процесс против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сумма судебных исков составляет 600 миллионов долларов.