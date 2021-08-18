Государственный украинский ПриватБанк опубликовал в парламентской газете «Голос Украины» официальное сообщение о вручении израильского иска на Украине на 600 миллионов долларов экс-владельцам банка Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу – Вячеславу Карташову. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба банка

«Хотя г. Коломойскому и г. Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и г. Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска на Украине банк предпринимает эти дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда касательно их незаконных действий», — говорится в сообщении.