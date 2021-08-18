Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в течение недели представят проект изменений в Конституции страны. Об этом 18 августа заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Петр Миклашевич, передает belta.by

Декорации и бронепоезд. Что происходит в белорусской оппозиции? © REUTERS, Janis Laizans рассмотрела все замечания к проекту поправок и доработала итоговые предложения.

Миклашевич подчеркнул, что в новую версию документа были внесены 14 новых статей, исключены две, а также изменены 53 статьи Конституции.

По его словам, комиссия предложила сохранить президентскую форму правления в республике, перераспределить полномочия между белорусским лидером, правительством и парламентом и закрепить статус Всебелорусского народного собрания как «конституционно-властного» органа. Глава КС также упомянул, что в новой Конституции предложили «усилить социальные гарантии многодетных семей, инвалидов, пенсионеров» и ввести должность уполномоченного по правам человека.

Ранее стало известно, что Лукашенко остался недоволен предыдущей редакцией конституционного проекта и отдал его на доработку в конституционную комиссию. Он не пояснил, что конкретно вызвало недовольство, но при этом пообещал «сесть и пройтись» по каждой статье документа, прежде чем вынести его на всенародное обсуждение.

Впервые белорусский президент заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию на фоне протестов, прокатившихся по Белоруссии после выборов главы республики в 2020 году. Для этого в марте 2021 года он созвал конституционную комиссию из 36 человек, которая, по его словам, должна была рассмотреть гражданские инициативы, касающиеся поправок к документу.