Украина будет пускать на свою территорию иностранцев, которые смогут подтвердить прививку первой дозой вакцины от СOVID-19. Соответствующие изменения Кабинет министров Украины внес 18 августа, которые были обнародованы на сайте правительства

Вспышка «Дельты» в лагере под Одесской может поставить регион на грань коллапса © РИА Новости, Идрис Мохаммед / Перейти в фотобанк

При этом отмечается, что будет приниматься иностранный COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения.

Ранее для въезда на Украину иностранцам нужно было подтвердить полный курс вакцинации.

В среду сообщалось, что штамм коронавируса «Дельта» обнаружили в детском лагере Одесской области, что может привести к неконтролируемому коллапсу. В целом украинские власти прогнозируют возможность локдауна уже в сентябре.