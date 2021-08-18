Согласно документу, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. Также необходимо наличие документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.
При этом отмечается, что будет приниматься иностранный COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения.
Ранее для въезда на Украину иностранцам нужно было подтвердить полный курс вакцинации.
В среду сообщалось, что штамм коронавируса «Дельта» обнаружили в детском лагере Одесской области, что может привести к неконтролируемому коллапсу. В целом украинские власти прогнозируют возможность локдауна уже в сентябре.