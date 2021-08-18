Украинская теннисистка Даяна Ястремская после матча против соперницы из США возмутилась поведением трибун и сначала не захотела пожать руку американке. Видео инцидента 18 августа опубликовали в YouTube

Украинская теннисистка стартовала на турнире WTA в штате Цинциннати с победы над соперницей Кэти Макнелли из США со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1).

Спортсменки сражались на корте более двух часов. В двух сетах на тай-брейке сильнее оказалась Ястремская. При этом, когда во второй партии украинка проигрывала 2:5, она взяла медицинский тайм-аут и в итоге выиграла сет.

«Заразилась через секс»: украинскую теннисистку оправдали в употреблении допинга © Facebook, Федерация тенниса Украины

В итоге после победы над американкой Ястремская прошла мимо нее, не пожав ей руку. Однако через минуту она вернулась, и рукопожатие все же состоялось. За спиной Макнелли выругалась в адрес Ястремской.

Даяна Ястремская родилась в Одессе, ей 21 год. Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая 6-я ракетка мира среди юниоров. Была отстранена от соревнований в ноябре 2020 года за употребление допинга, однако перед Олимпиадой в Токио ее оправдали.