Россия может по-разному реагировать на участие Запада в «Крымской платформе». Конечно, желательно реагировать асимметрично. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денисов объяснил, с чем столкнется Россия из-за «Крымской платформы» © кадр из видео Украина.ру Григорий Карасин счёл нужным предостеречь участников «Крымской платформы», что их ждёт резкая реакция со стороны РФ и что участие в этом мероприятии государств и политических деятелей будет расцениваться как «прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны».

Сейчас активно обсуждается вопрос, связанный с тем, что страны, которые будут участвовать в этом учредительном саммите «Крымской платформы», можно внести в список недружественных России стран, пояснил эксперт.

«Потому что эти страны напрямую заявляют, что они не признают территориальную целостность РФ, а это очень важно и символично. Таких ответов может быть очень много. Они требуют, конечно, очень серьёзной проработки», — указал Денисов.

Есть надежда на то, что российской властью такое решение будет принято, что такие группы будут собираться для того, чтобы искать адекватные ответы на подобного рода угрозы, и будут реально работать для предотвращения этих угроз, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.