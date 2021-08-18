Певица Алла Пугачева 18 августа опубликовала в Instagram фото, на котором осмелилась показаться фанатам без косметики, и заявила, что не боится морщин

Внук Пугачевой прыгнул со скалы © Никита Пресныков

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!» — написала она.

«Морщинки нормальные ведь только в 150 лет появляются, не беспокойтесь», «Она что забыла, что ей далеко за 25-35, появились видите ли у неё морщины», «Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у Вас», «Такая милая старушка», «Боже мой! Кто это?», «Монеточка», — отреагировали пользователи сети.

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Ранее Пугачеву и Галкина за публикацию подробностей частной жизни раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что люди, постящие в соцсети множество счастливых фото и роликов, скорее всего, несчастны.

«А Соседов-то говорит, что вы несчастны! А он очень проницательный человек! Пусть уж он в этом случае ошибается!» — пожелали в комментариях Пугачевой.

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным живут в замке в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей — двойняшки Лиза и Гарри, появившиеся на свет благодаря суррогатной матери.