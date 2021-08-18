Украинка, работавшая в одной из авиакомпаний Афганистана, анонимно рассказала, как проходила эвакуация людей после захвата страны «Талибаном»*, передает 17 августа «ВВС Украина»

Украина — все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»* © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Там царил хаос и толкотня. <…> Люди давили друг друга, каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет. Люди занимали места в любом самолете, а если их не брали, они просто блокировали этот лайнер», — рассказала женщина.

Она добавила, что штурмующие авиапарк люди просто разрушали самолеты.

«Тот, на котором мы улетели, стоял на дальней стоянке, поэтому люди туда не смогли добежать. Благодаря этому мы смогли вылететь», — описала она ситуацию.

Она добавила, что сама просто не успела испугаться, но теперь понимает, что сейчас некоторые ее коллеги оказались в непростой ситуации и ждут, когда снова будет возможность вылететь.

На днях исламистская организация «Талибан» объявила о захвате Кабула и фактическом установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент бежал из страны.

Сообщалось, что Украина вывезла из Афганистана иностранцев и бросила своих военных-контрактников. Спикер МИД Олег Николенко заверил, что власти намерены эвакуировать еще 120 украинских граждан из Афганистана.

*Деятельность организации запрещена в РФ