Президент Украины Владимир Зеленский намерен привлечь к созданию украинской национальной авиакомпании до конца года французскую консалтинговую компанию Aerogestion. Об этом 17 августа сообщил Офис президента Украины по итогам встречи Зеленского с директором Aerogestion Марком Роше

Бумажные самолётики. Почему из украинской военной авиации уходят лётчики © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и эксперт компании Aerogestion Пьер Дэнизе.

Украинский лидер сообщил, что идея возникла из-за дефицита возможностей удовлетворить все стратегические потребности государства.

«Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны… Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика», — заявил Зеленский.

По словам директора Aerogestion Марка Роше, на украинском рынке авиакомпаний сказалось влияние пандемии коронавируса. Поэтому правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

Компания Aerogestion специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний и насчитывает около 15 консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в отрасли авиатранспорта и туризма. Они консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управления доходностью, реструктуризации и трансформации компаний.

В апреле 2020 года Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.