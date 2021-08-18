Курьезное видео, снятое возле одного из секонд-хендов Ровно, опубликовали 18 августа в Instagram rivne_1283

Украинцы бьют рекорды по посещению секонд-хендов © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

«Только урну из бетона снесли», «И главное все в масках и на расстоянии», «Молодые бизнесмены», — сыронизировали подписчики в сети.

Секонд-хенд — магазины, торгующие вещами, бывшими в употреблении.

Подобные случаи на Украине не редкость: в прошлом году посетители одного из секонд-хендов Днепра ворвались в магазин, смели все на своем пути и даже разбили стеклянную входную дверь. Минувшей зимой в городе Каменское толпа посетителей секонд-хенда, пытавшихся попасть внутрь магазина, едва не затоптала пожилую женщину. А жители Николаева при штурме магазина силой выломали входную дверь в секонд-хенд.