Беленюка вооружили пистолетом Макарова - фото

Беленюк числится спортсменом-инструктором армейского клуба Вооруженных сил Украины, до настоящего момента он носил звание лейтенанта, теперь его повысили до старшего лейтенанта.
Министр обороны Андрей Таран также вручил олимпийскому чемпиону наградное оружие — пистолет Макарова.
Беленюк завоевал единственную золотую медаль для Украины на Играх в Токио. Вскоре после возвращения борца на родину он угодил в расистский скандал, несколько человек оскорбили его на улице, назвав «черной обезьяной» и пожелав ему «убираться в Африку». На произошедшее отреагировал президент страны Владимир Зеленский, который назвал подобные проявления недопустимыми.