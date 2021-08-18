Беленюка вооружили пистолетом Макарова - фото

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Жан Беленюк получил очередное воинское звание. Сообщение об этом появилось 17 августа на сайте Министерства обороны Украины

Скабеева потроллила Киев совместным фото с Беленюком © Ольга Скабеева/Telegram

Министр обороны Андрей Таран также вручил олимпийскому чемпиону наградное оружие — пистолет Макарова.

Беленюк завоевал единственную золотую медаль для Украины на Играх в Токио. Вскоре после возвращения борца на родину он угодил в расистский скандал, несколько человек оскорбили его на улице, назвав «черной обезьяной» и пожелав ему «убираться в Африку». На произошедшее отреагировал президент страны Владимир Зеленский, который назвал подобные проявления недопустимыми.