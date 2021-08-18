Скабеева потроллила Киев совместным фото с Беленюком
Скабеева потроллила Киев совместным фото с Беленюком
© Ольга Скабеева/Telegram
Беленюк числится спортсменом-инструктором армейского клуба Вооруженных сил Украины, до настоящего момента он носил звание лейтенанта, теперь его повысили до старшего лейтенанта. 

Министр обороны Андрей Таран также вручил олимпийскому чемпиону наградное оружие — пистолет Макарова.

Беленюка вооружили пистолетом Макарова - фото
© mil.gov.ua

Беленюк завоевал единственную золотую медаль для Украины на Играх в Токио. Вскоре после возвращения борца на родину он угодил в расистский скандал, несколько человек оскорбили его на улице, назвав «черной обезьяной» и пожелав ему «убираться в Африку». На произошедшее отреагировал президент страны Владимир Зеленский, который назвал подобные проявления недопустимыми. 