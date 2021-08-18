Ниагарский водопад на границе Канады и США осветят в сине-желтые цвета ко Дню независимости Украины. Об этом 18 августа сообщило посольство Украины в Канаде, передает «Европейская правда»

Офис Зеленского пересмотрит концепцию инсталляции в честь Дня независимости © glavred.info

«Будет красиво и символично. Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями!», — сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Кроме того, ко Дню независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

В Эдмонтоне украинскими цветами осветят мост «Хай Левел», а в Фредериктоне — здание мэрии.

Накануне бывший президент Украины Виктор Янукович в своем обращении к гражданам отметил, что в преддверии 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений.