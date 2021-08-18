Акцию инициировало украинское посольство. Она пройдет вечером 24 августа.
«Будет красиво и символично. Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями!», — сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Кроме того, ко Дню независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.
В Эдмонтоне украинскими цветами осветят мост «Хай Левел», а в Фредериктоне — здание мэрии.
Накануне бывший президент Украины Виктор Янукович в своем обращении к гражданам отметил, что в преддверии 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений.