Новым наставником сборной Украины по футболу стал Александр Петраков, практически всю свою карьеру тренировавший юношеские команды. Об этом решении сообщил в ночь на 18 августа глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко у себя в Facebook

Глава Федерации баскетбола Украины грубо обозвал Шевченко © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Неопределенность с главным тренером сборной Украины началась после ухода этим летом Андрея Шевченко, который захотел попробовать свои силы на клубном уровне, а по данным СМИ, из-за того, что не договорился с УАФ о сумме нового контракта.

Основным кандидатом на смену Шевченко до последнего момента считался другой украинский экс-нападающий Сергей Ребров. Камнем преткновения стал его договор с нынешним его клубом «Аль-Айн» из ОАЭ. Руководство команды не захотело расставаться со специалистом перед стартом сезона, а в контракте не было пункта о возможности расторжения контракта для работы в сборной без неустойки.

Будучи тренером Петраков возглавлял ряд украинских команд низших лиг. Наибольшую известность приобрел как тренер детских и юношеских команд. Был главным тренером юношеской сборной Украины (до 20 лет), которая в 2020 году стала чемпионом мира.