Отмечается, что руководить главной командой страны Петраков будет с приставкой и.о. Перед ним поставлена задача успешно выступить в отборочном турнире чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
Неопределенность с главным тренером сборной Украины началась после ухода этим летом Андрея Шевченко, который захотел попробовать свои силы на клубном уровне, а по данным СМИ, из-за того, что не договорился с УАФ о сумме нового контракта.
Основным кандидатом на смену Шевченко до последнего момента считался другой украинский экс-нападающий Сергей Ребров. Камнем преткновения стал его договор с нынешним его клубом «Аль-Айн» из ОАЭ. Руководство команды не захотело расставаться со специалистом перед стартом сезона, а в контракте не было пункта о возможности расторжения контракта для работы в сборной без неустойки.
Будучи тренером Петраков возглавлял ряд украинских команд низших лиг. Наибольшую известность приобрел как тренер детских и юношеских команд. Был главным тренером юношеской сборной Украины (до 20 лет), которая в 2020 году стала чемпионом мира.