Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
«Я должен сказать, что мы разбаловали эти страны. Когда им что-то надо от нас, они приходят и вспоминают про то, что вот, мы же были вместе с вами. А когда нам что-то надо от них, они тут же начинают говорить, что вот, мол, мы независимые, и вы про это помните», — категоричен эксперт.
К сожалению, российская миграционная политика полностью подчинена интересам бизнес-групп и бизнес-сообществ, которые на мигрантах зарабатывают деньги, подчеркнул Михеев.
Мы все еще говорим, что русские в бывшем СССР нужны для того, чтобы Россия имела там влияния, но никакого влияния там у России нету, или, если оно есть, но она им не пользуется, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.