Нынешняя модель так называемой интеграции на постсоветском пространстве себя изжила, она никуда не годится, эта проблема вкупе с миграционной политикой и порождает массовую русофобию. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Я должен сказать, что мы разбаловали эти страны. Когда им что-то надо от нас, они приходят и вспоминают про то, что вот, мы же были вместе с вами. А когда нам что-то надо от них, они тут же начинают говорить, что вот, мол, мы независимые, и вы про это помните», — категоричен эксперт.

К сожалению, российская миграционная политика полностью подчинена интересам бизнес-групп и бизнес-сообществ, которые на мигрантах зарабатывают деньги, подчеркнул Михеев.

Мы все еще говорим, что русские в бывшем СССР нужны для того, чтобы Россия имела там влияния, но никакого влияния там у России нету, или, если оно есть, но она им не пользуется, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.