Эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета. Об этом 17 августа рассказал глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина

В СНБО пообещали эвакуировать из Афганистана 150 украинцев © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

По его словам, власти нашли частный самолет, который находился в аэропорту Кабула.

«Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того чтобы забрать на борт граждан», — сказал Кулеба.

Он уточнил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.

«Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они просто не могли добраться на тот момент до аэропорта. Физически. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще», — пояснил глава ведомства.

Министр отказался раскрыть детали подготовки следующих рейсов, поскольку, по его словам, «есть много желающих, чтобы украинская эвакуация не состоялась успешно».

Ранее сообщалось, что Украина вывезла из Афганистана иностранцев и бросила своих военных-контрактников. Спикер МИД Олег Николенко заверил, что власти намерены эвакуировать еще 120 украинских граждан из Афганистана.

На днях талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам.