В июне Зеленский внес в Раду законопроект о большом государственном гербе.
Он также назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для Украины и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет».
Большой герб предусмотрен Конституцией Украины, однако все попытки его утвердить проваливались в парламенте. В ноябре прошлого года победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан. Новый эскиз также подвергся критике, в том числе в Раде за низкое качество графики, несбалансированную композицию и «по-советски шароварного казака».