Президент Украины Владимир Зеленский решил созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять законопроект об изменения государственного герба страны. Соответствующее письмо, отправленное Зеленским председателю парламента Дмитрию Разумкову, опубликовал 17 августа в своем Telegram нардеп из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

«Герб Украины из него выложите»: в Кременчуге новая продуктовая находка, на этот раз в печенье © Miss coolkat/flickr внес в Раду законопроект о большом государственном гербе.

Он также назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для Украины и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет».

Большой герб предусмотрен Конституцией Украины, однако все попытки его утвердить проваливались в парламенте. В ноябре прошлого года победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан. Новый эскиз также подвергся критике, в том числе в Раде за низкое качество графики, несбалансированную композицию и «по-советски шароварного казака».