Украинский журналист Остап Дроздов, обзывавший зрителей оппозиционных закрытых на Украине телеканалов «одноклеточными», «имбецилами» и «крысами», 17 августа призвал депортировать крымчан, которые симпатизируют Москве, через Керченский мост. Об этом сообщает РИА Новости

По его словам, в Крыму всегда превалировали пророссийские настроения.

«Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я попадал в Россию», — рассказал он.

По мнению Дроздова, с воссоединением Крыма с Россией ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за того, что у всех жителей российские паспорта.

Он признал, что Украина не может вернуть полуостров и призвал «депортировать пророссийских граждан через Керченский мост, «завалить» мост и запустить крокодилов для освобождения территории».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.