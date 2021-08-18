По его словам, в Крыму всегда превалировали пророссийские настроения.
«Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я попадал в Россию», — рассказал он.
По мнению Дроздова, с воссоединением Крыма с Россией ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за того, что у всех жителей российские паспорта.
Он признал, что Украина не может вернуть полуостров и призвал «депортировать пророссийских граждан через Керченский мост, «завалить» мост и запустить крокодилов для освобождения территории».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.