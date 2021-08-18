После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине демократии бессмысленна. Такое мнение 17 августа высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в своем Facebook

Афганские истории. Так смешно, аж плакать хочется © AFP, Wakil Kohsar

«Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию», — отметил он.

Арестович заявил, что теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых были потрачены сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней.

«Спустя 30 лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы», — сказал политик.

Как считает советник украинского лидера, это доказывает, что «идеалы выше интеллекта», и при этом они могут застилать глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям.

«В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет», — заключил он.

На днях движение «Талибан»* объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Многие государства начали эвакуировать своих граждан и завершать дипломатические миссии.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ