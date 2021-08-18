По его словам, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году.
«Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию», — отметил он.
Арестович заявил, что теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых были потрачены сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней.
«Спустя 30 лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы», — сказал политик.
Как считает советник украинского лидера, это доказывает, что «идеалы выше интеллекта», и при этом они могут застилать глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям.
«В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет», — заключил он.
На днях движение «Талибан»* объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Многие государства начали эвакуировать своих граждан и завершать дипломатические миссии.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ