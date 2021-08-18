Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел опасность в переговорах президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает 18 августа «Обозреватель»

Зеленский призовет Байден и Меркель к реанимации «нормандского формата» © Сергей Никифоров/Инстаграм

«Я вижу большие риски. В чем цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности. Если посмотреть на ситуацию из Берлина — с одной стороны, [президент России Владимир]Путин с [президентом Белоруссии Александром]Лукашенко, классические автократы. С другой — западные общества. В центре — Украина, гибридное общество», — сказал Климкин.

Он добавил, что гибридность нестабильна, и ситуацию легко расшатать, в то время как Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, как с военной точки зрения, как и с точки зрения энергетической безопасности.

Экс-глава МИД заключил, что перед встречей с Меркель Зеленскому или членам его команды следует наладить контакт с США, Евросоюзом или Польшей, чтобы выстроить четкую линию поведения.