По его мнению, украинского лидера могут принудить к неприемлемым для Киева компромиссам. Экс-глава МИД уверен, что Меркель попытается убедить Зеленского в необходимости договора на ее условиях перед своим уходом с должности канцлера, она будет делать упор на том, что политика следующей администрации ФРГ неизвестна.
«Я вижу большие риски. В чем цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности. Если посмотреть на ситуацию из Берлина — с одной стороны, [президент России Владимир]Путин с [президентом Белоруссии Александром]Лукашенко, классические автократы. С другой — западные общества. В центре — Украина, гибридное общество», — сказал Климкин.
Он добавил, что гибридность нестабильна, и ситуацию легко расшатать, в то время как Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, как с военной точки зрения, как и с точки зрения энергетической безопасности.
Экс-глава МИД заключил, что перед встречей с Меркель Зеленскому или членам его команды следует наладить контакт с США, Евросоюзом или Польшей, чтобы выстроить четкую линию поведения.